美国计划在澳大利亚部署B-1轰炸机是五角大楼官员口误--澳总理

(本文由路透中文网编译提供)

路透悉尼/华盛顿5月15日 - 澳大利亚总理周五称，美国国防部一名高官对议员们称五角大楼计划向澳大利亚派遣B-1轰炸机的说法是口误。五角大楼发言人称，美军未来在澳大利亚的军事轮换计划尚未最终确定。

美国国防部长助理大卫·希尔（David Shear）周三向美参议院外交委员会表示，向安全盟友澳大利亚部署B-1战略轰炸机是美国国防部确保其在亚太地区拥有足够军事力量的努力的一部分。

希尔的证词正值美国和亚洲部分国家对中国在南沙群岛上快速推进填海造地工程的担忧日渐加剧。

“我理解这位官员是口误，美国并无计划将这些战机部署在澳大利亚，”澳大利亚总理阿博特向记者表示。

澳大利亚国防部长发言人称，美国与澳大利亚正就此事进行过接触。

五角大楼发言人普尔（Jeffrey Pool）称，美国过去通常会通过澳大利亚部署轰炸机，包括去年12月部署过一架B-52轰炸机。

“我们正在与澳大利亚探讨未来的军事轮换选项，”普尔说道，并称“未来兵力部署合作的细节尚未最终确定”。（完）