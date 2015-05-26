美澳将举行联合军演 日本首次派军参加（更新版）

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
（新增中国外交部评论）
路透悉尼5月26日（记者Matt Siegel） - 美国和澳大利亚将在7月初举行大型联合军演，日本将首次派军参加，显示三国间的军事联系更趋紧密。
日方将派出40名官兵参加军演，而美国及澳大利亚的参演官兵有3万人之多。专家表示此举突显美国期冀加强与其亚洲盟国的安全合作。
此项两年一次的军演名为“护身军刀”(Talisman Sabre)，将在澳大利亚周边地点举行，内容包括海上行动、两栖登陆、特种部队战术及城市战。
“我认为美国在试图推动其盟友有更多作为，”澳大利亚罗伊研究所(Lowy Institute)的国际安全项目负责人Euan Graham称。
“日本在西太平洋的上方，而澳大利亚处于南部，其中有着明显的对称性。”
美澳日三国曾表示对南海争议地区的海域和空域自由航行表示过担忧。
澳大利亚国防军网站上称，日方参演官兵将随美军一起行动，而新西兰的500人部队加入澳方。
日本防卫大臣中谷元否认此次军演针对中国，他对路透表示日本只是想加强与美国和澳大利亚的军事合作。
中国外交部发言人华春莹被问及中方是否担心此次军演针对中国时称，“我们不担心”。
“中方认为有关国家都应为加强地区国家间的互信与合作发挥积极和建设性作用。”（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
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