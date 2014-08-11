美国将监控各国在南海活动 欲加强美澳合作

路透悉尼8月11日(记者 Lesley Wroughton) - 美国国务院一名高级官员周一表示，美国将监控南中国海上的活动，看是否出现缓和紧张局势的行动。

美国国务卿克里抵达悉尼，与美国国防部长哈格尔及澳大利亚官员共同讨论加强国防与网络安全合作问题。

在周末举行的地区性会议上，美国呼吁停止在南海挑衅性行动的提议遭到中国和一些东南亚国家的冷遇。

这位要求匿名的国务院官员表示，澳大利亚支持美国在缅甸召开的东盟会议上提出的建议。美国建议相关国家主动“冻结”在有争议海域的挑衅性举动。

克里和澳大利亚外长朱莉·毕晓普(Julie Bishop)均出席了在缅甸内比都举行的东盟会议。

毕晓普在悉尼主持一年一度的澳美部长级磋商(AUSMIN)。预计国防和安全合作以及伊拉克和乌克兰问题将成为主要议题。

这名官员称，美澳两国将讨论在弹道导弹防御、互联网安全和海上安全方面的合作。

”这对他们是一个协同盟国国防政策、寻求扩大全球合作及战略规划途径的机会。“（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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