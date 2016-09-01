澳洲针对大众汽车提起尾气排放欺诈诉讼

欧盟首席谈判代表称应特别关注英退造成的金融稳定风险
路透布鲁塞尔1月14日 - 欧盟的英国退欧事务首席谈判代表巴尼尔(Michel Barnier)周六称，在给予英国金融企业欧盟市场准入前，需要“特别警惕”英国退欧对欧盟金融稳定构成的风险。
路透悉尼9月1日 - 澳洲消费者监测机构周四称，已对大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) (VOWG_p.DE)澳洲分公司提起诉讼，因其故意出售超过57,000辆装有尾气排放作弊软件的车辆。
“这些指控涉及一家全球性企业严重、蓄意的行为，”澳洲竞争与消费者委员会(ACCC)主席Rod Sims在声明中称。
ACCC称希望大众汽车公开承认其不当行为、支付未说明金额的罚款、并在五年时间内发布与其行为相关的更正广告。
“大众汽车违反了多项澳洲消费者法律，他们隐瞒在车上安装排放作弊软件的事实，并在车辆合规一事上误导消费者，”Sims说道。
目前未能立即联系到大众汽车代表置评。(完)
(编译 王琛；审校 徐文焰)
路透布鲁塞尔1月14日 - 欧盟的英国退欧事务首席谈判代表巴尼尔(Michel Barnier)周六称，在给予英国金融企业欧盟市场准入前，需要“特别警惕”英国退欧对欧盟金融稳定构成的风险。
路透伦敦1月13日 - 投资人本月深受黄金吸引，因对美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策及特朗普政府的疑虑，使得之前受挫的金市在1月出现了不同凡响的反弹。
路透伦敦1月16日 - Baker McKenzie律师事务所周一发布的一份报告中称，2017年英国的并购活动将大幅下降，因英国退欧协议存在不确定性。