澳洲针对大众汽车提起尾气排放欺诈诉讼

路透悉尼9月1日 - 澳洲消费者监测机构周四称，已对大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) (VOWG_p.DE)澳洲分公司提起诉讼，因其故意出售超过57,000辆装有尾气排放作弊软件的车辆。

“这些指控涉及一家全球性企业严重、蓄意的行为，”澳洲竞争与消费者委员会(ACCC)主席Rod Sims在声明中称。

ACCC称希望大众汽车公开承认其不当行为、支付未说明金额的罚款、并在五年时间内发布与其行为相关的更正广告。

“大众汽车违反了多项澳洲消费者法律，他们隐瞒在车上安装排放作弊软件的事实，并在车辆合规一事上误导消费者，”Sims说道。

目前未能立即联系到大众汽车代表置评。(完)