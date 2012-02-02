澳洲矿业巨头林哈特成亚太女首富

路透悉尼2月2日电---《福布斯》杂志公布的澳大利亚富豪榜显示，澳大利亚矿业巨头林哈特（Gina Rinehart）可能很快将成为全球女首富。

林哈特投资矿业和媒体收获颇丰，身家已达180亿美元。在韩国浦项钢铁（POSCO）(005490.KS)上月签署协议，将收购其公司旗下一铁矿石矿15%权益，这令她的财富几乎翻倍。

未来几年中，林哈特还计划扩大旗下铁矿石业务，并开发两个煤矿。

《福布斯》称，如果大宗商品价格坚挺，林哈特有望挑战身家245亿美元的华尔顿（Christie Walton），成为全球女首富。

现在，林哈特还只能算亚太地区女首富。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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