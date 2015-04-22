澳洲能源：纽卡斯尔煤港因飓风关闭，煤炭价格上涨10%

* 纽卡斯尔煤港自周一晚间关闭

* 七艘运煤船等待离港，排队船只数目未公布

* 纽卡斯尔动力煤期货本周上涨10%

路透墨尔本4月22日 - 全球最大煤炭运输港-澳洲纽卡斯尔(纽卡素)港的一名发言人周三表示，由于飓风袭击澳洲东海岸，导致该港所有船只的出入中断。

“由于恶劣的天气状况，昨天没有船只进出港口，港口运营也暂停，”该发言人称。“今天也没有船只出入。”

有七艘运煤船只等候离港，四艘在Port Waratah Coal Services运营的码头，另外三艘在Newcastle Coal Infrastructure Group (NCIG)的码头等候。

港口运营公司拒绝透露有多少艘船在外海等候收货。该港去年出运了1.59亿吨动力煤和冶金煤。

NCIG发言人Chris Ford称，预计周三晚间开始恢复接收火车运煤。

自本周初以来，下月交割的纽卡斯尔动力煤期货 价格大涨了10%至每吨68美元。

通过纽卡斯尔港出口的公司包括必和必拓 、嘉能可 、力拓 、博地能源(Peabody Energy) 和中国的兖煤澳洲公司 和Whitehaven Coal Ltd 。(完)