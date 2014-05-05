企业并购：澳洲天然气公司WestSide拒绝山东岚桥集团收购，嫌出价太低

中国经济：今年首季PPP项目落地增长28%，仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透悉尼5月5日 - 澳洲天然气公司WestSide Corp Ltd 周一拒绝中国山东岚桥集团的收购，称出价太低。岚桥集团是一家多元化能源公司，它的出价为1.776亿澳元(折合1.6452亿美元)。
WestSide位于昆士兰州，从事煤层气业务，目前岚桥集团持有该公司3.2%的股份。岚桥希望通过这次收购进入北澳发展迅速的天然气工业。
尽管岚桥集团已经将出价由一周前的每股0.36澳元上调至0.40澳元，但WestSide仍认为不合理，因为没有把该公司最近与包括Santos Ltd 、道达尔(Total) 和Korea Gas Corp (KOGAS) 等公司在内的财团达成的燃气销售协议考虑在内。
WestSide表示，若以最大产能进行生产，该燃气销售协议每年可创造超过1.10亿澳元的收入。该公司建议股东拒绝岚桥集团的收购。
WestSide在昆士兰州拥有Meridien CSG天然气田，目前有三个液化天然气项目正在建设，将在未来两年开始运营。
WestSide股价上涨1.3%至0.38澳元，同期澳洲股市为下跌0.1%。(完)
(编译 李春喜 审校 白云)
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至5月3日当周，新加坡中质馏分油库存减少3.6%，至两周低位1,173.2万桶。