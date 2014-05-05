企业并购：澳洲天然气公司WestSide拒绝山东岚桥集团收购，嫌出价太低

路透悉尼5月5日 - 澳洲天然气公司WestSide Corp Ltd 周一拒绝中国山东岚桥集团的收购，称出价太低。岚桥集团是一家多元化能源公司，它的出价为1.776亿澳元(折合1.6452亿美元)。

WestSide位于昆士兰州，从事煤层气业务，目前岚桥集团持有该公司3.2%的股份。岚桥希望通过这次收购进入北澳发展迅速的天然气工业。

尽管岚桥集团已经将出价由一周前的每股0.36澳元上调至0.40澳元，但WestSide仍认为不合理，因为没有把该公司最近与包括Santos Ltd 、道达尔(Total) 和Korea Gas Corp (KOGAS) 等公司在内的财团达成的燃气销售协议考虑在内。

WestSide表示，若以最大产能进行生产，该燃气销售协议每年可创造超过1.10亿澳元的收入。该公司建议股东拒绝岚桥集团的收购。

WestSide在昆士兰州拥有Meridien CSG天然气田，目前有三个液化天然气项目正在建设，将在未来两年开始运营。

WestSide股价上涨1.3%至0.38澳元，同期澳洲股市为下跌0.1%。(完)