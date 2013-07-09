更新版-企业并购：中国兖州煤业提议将兖煤澳洲私有化，将面临严密审核

“他们可能对煤炭需求的走势有很大的把握，特别是在植根于全球最大的煤炭消费国的情况下。他们或许认为，他们在以非常便宜的价格获得额外的煤炭供应，”Patersons Securities分析师Andrew Harrington表示。

在兖州煤业公布兖煤澳洲私有化的计划后，兖煤澳洲的股价上涨了3.6%至0.73澳元。该项交易对兖煤澳洲的估值为9.05亿澳元(8.25亿美元)。

自兖煤澳洲完成与澳洲Gloucester Coal的合并、并于2012年6月上市以来，其股价已跌去一半。此项合并案后，兖煤澳洲和兖州煤业被要求至少每年向澳洲外资投资审核局就合规情况进行汇报。

兖州煤业称，私有化计划将使其能“更好地管理和运营完全一体化的业务，且会全面提升业务组合的效率。”

兖煤澳洲称，独立主管机构将首先开始尽职调查，并与兖州煤业进行详尽的讨论，然后才会给少数股东提出建议，而这一过程“将花些时间。”(完)