更新版-企业并购：中国兖州煤业提议将兖煤澳洲私有化，将面临严密审核

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
“他们可能对煤炭需求的走势有很大的把握，特别是在植根于全球最大的煤炭消费国的情况下。他们或许认为，他们在以非常便宜的价格获得额外的煤炭供应，”Patersons Securities分析师Andrew Harrington表示。
在兖州煤业公布兖煤澳洲私有化的计划后，兖煤澳洲的股价上涨了3.6%至0.73澳元。该项交易对兖煤澳洲的估值为9.05亿澳元(8.25亿美元)。
自兖煤澳洲完成与澳洲Gloucester Coal的合并、并于2012年6月上市以来，其股价已跌去一半。此项合并案后，兖煤澳洲和兖州煤业被要求至少每年向澳洲外资投资审核局就合规情况进行汇报。
兖州煤业称，私有化计划将使其能“更好地管理和运营完全一体化的业务，且会全面提升业务组合的效率。”
兖煤澳洲称，独立主管机构将首先开始尽职调查，并与兖州煤业进行详尽的讨论，然后才会给少数股东提出建议，而这一过程“将花些时间。”(完)
(编译 蔡美珍/兰秀娟; 审校 杜明霞/侯向明)
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。