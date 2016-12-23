澳洲警方挫败一起墨尔本圣诞节炸弹袭击阴谋 逮捕七人

路透悉尼12月23日 - 澳洲警方周五宣布挫败一起阴谋，称有人企图于圣诞节当天在墨尔本市内多处知名景点搞一系列炸弹袭击。当局将此称作受伊斯兰国唆使而“差一点就发生的恐怖袭击事件”。

维多利亚州警方在声明中称，黎明时分对墨尔本全市进行了突击搜查，逮捕六名男子和一名女子，均为20多岁。墨尔本是澳洲第二大城市。

“我们认为这是一起差点就在墨尔本发生的恐怖事件，现已遭到严重挫败，”澳洲联邦警察总长Andrew Colvin在悉尼对记者说道。

“我们确信...我们已完全消除了这一威胁，”Colvin说道。

警方声明称，被捕的人当中已有两名被释放并免予起诉，但至少四名在押者可能会在周五出庭受审。

澳洲总理特恩布尔(Malcolm Turnbull)对记者表示，此次预谋袭击是“伊斯兰恐怖分子的阴谋”，也是“数年来遭到挫败的最严重的恐怖主义阴谋之一”。

本次阴谋袭击针对墨尔本的多处高人气景点，包括联邦广场、 弗林德斯街火车站以及圣保罗大教堂等，时间“可能在圣诞节当天”。

维多利亚州警察局长Graham Ashton称，这一袭击阴谋是受“伊斯兰国”激进组织唆使。他称，涉嫌阴谋策划者之一为埃及出生的澳洲籍人士，其他嫌犯均为澳洲出生。(完)