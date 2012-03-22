澳洲央行称与中国人行签署300亿澳元双边货币互换协议

路透悉尼3月22日电---澳洲央行周四称,与中国人民银行签署双边货币互换协议.

澳洲央行称,该协议允许互换规模最高达300亿澳元(2,000亿元人民币)的货币.协议初期为三年,可由任何一方启动.

澳洲央行表示,该协议旨在支持澳洲与中国之间的贸易和投资,特别是以本地货币计价的交易,并加强双边金融合作.

该协议反映了两国之间以人民币来结算的贸易以及人民币计价的投资机会上升.

这些协议敲定之前,中国当局於去年11月允许澳元和人民币在中国银行间市场兑换.

澳洲央行表示,中国人民银行行长周小川和澳洲央行总裁史蒂文斯在北京的一场仪式上签署了这项协议.(完)