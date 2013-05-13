澳元升势可能结束 未来或持续下滑

* 澳元大跌后前景转暗

* 创逾一年来最大周线跌幅

* 巴克莱预计澳元兑美元12个月后将跌至0.9300美元

路透悉尼5月13日 - 澳元作为全球增长代理货币的模范地位可能已经略微褪色，因美国乐观的经济面消息激发美国联邦储备委员会(美联储/FED)逐渐减少刺激举措的猜想，利好美元。

过去几个交易日，澳元简直就是暴跌，周五兑美元跌破平价，令那些长期以来唱空澳元的人更加有恃无恐。

澳元兑美元低见0.9961，近一年来首次跌破平价。上周澳元下滑逾3%，今年以来累计下跌约4%。

这轮走势为澳元测试去年6月1日触及的2012年低点约0.9581铺平道路。若跌破此位，则可能回落至2011年低点0.9388或更低。

澳元贸易加权指数跌至六个月低位，从上个月触及的纪录高位戏剧性下挫。

“澳元升势可能结束，我认为将会出现持续下滑，”苏格兰皇家银行驻新加坡资深外汇策略师Greg Gibbs表示。

“汇价也许不会快速下跌，如果再次涨向1.0200，我也不会惊讶。上周汇价有力突破了过去九个月的波动区间。”

多重因素的影响促成了澳元近期跌势，尤其是认为美联储可能在今年某个时候缩减刺激措施规模的看法推动美元再度上涨，以及对于澳大利亚最大出口市场--中国经济成长放缓的忧虑。

国内方面，澳洲央行降息至2.75%的纪录低点，并为进一步放松政策敞开大门。

巴克莱资本的策略师Hamish Pepper下调了对澳元12个月后的汇价预估，预计澳元兑美元将跌至0.9300美元，低于前次预估0.9500美元。

“我们估计，基于贸易加权指数的澳元汇价高估了20-25%，中国经济增长趋稳而不是重新提速，而且外资已经持有很多的澳大利亚主权债，在这样的背景下，我们不认为澳元会持续保持高估值。”Pepper在给客户的报告中写道。

“此外，我们的商品分析师预测，基本金属价格今年不会有大幅变化，我们预计矿业投资减少将会拉低澳大利亚明年的GDP增长率...降至与美国GDP相当的水平。”

当然，如果依据去年的表现判断，那些作空澳元的人现在可能希望更加谨慎一些。澳元去年在6月1日触及低点，随后在短短两个月内冲向1.0600。

**难题**

澳元汇率走低无疑会受到澳洲央行欢迎。该央行已多次指出，尽管出口价格和利率下降，但澳元汇率仍具韧性。

澳元汇率居高不下的部分原因在于，发达国家大多采行超低利率、澳大利亚经济令人艳羡的表现以及该国AAA级的主权信用级别。

澳大利亚央行在预期矿业投资荣景将在今年触顶的同时，寄望于其他经济部门能够挺身而出。然而持续偏高的澳元汇率令制造业和出口行业面临更大的挑战。

因此，虽然有迹象表明利率下降已开始激活楼市并刺激家庭借贷，但企业尚未改变其警惕立场。

“澳元汇率高企令人头疼...澳元在一定程度上走软有利于经济增长，其进一步贬值将帮助澳大利亚实现从矿业转为非矿产行业引领经济增长的大调整，”汇控澳新首席分析师Paul Bloxham表示。(完)

(编译 杜明霞/白云/徐文焰；审校 戴素萍/艾茂林)

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