澳大利亚洪水迫数以千计人离开家园

韩国特别检察官称获得对三星领导人李在镕的更多不利证据
路透首尔2月15日 - 韩国特别检察官办公室周三称，在决定申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令之前，该办公室已增加对他的指控，包括隐藏犯罪所得。
路透珀斯2月6日电---受洪水影响,数以千计的澳洲人周一被迫离开家园.部分地区水位达到纪录水平,并导致一人死亡.当局对昆士兰州和新南威尔士州十几条河流发出水情预警.
澳洲煤炭工业主要集中在这两省,但基本未受影响,缓解了全球煤炭价格像去年那样因洪灾飙升的担忧.
但大雨料对该地区的农业造成不利影响,尤其是棉花、甘蔗、大豆和玉米.
澳洲气象局预测,部分地区洪水将持续数周.
全球矿商XstrataXTA.L称,洪水对其业务无影响.
不过Queensland Resources Council执行长Michael Roche称,该行业仍然担心,若降雨不减弱,导致洪水更加泛滥,会造成中断.(完)
--编译 王丽鑫;审校 程琳
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