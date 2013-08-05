紫金矿业旗下澳洲金矿业者Norton仍着眼增产收购--执行长

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
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8月6日 - 路透澳洲卡尔古利8月5日 - 中国最大的黄金生产企业紫金矿业(601899.SS)旗下澳洲Norton GoldNGF.AX执行长Dianmin Chen认为，矿产业仍有钱可赚。
就在其它企业为艰难时期到来做准备，纷纷裁员并关闭矿山之际，Chen却着眼于黄金产量增长将近一倍，并考虑进行收购。
“我们认为，市场下滑是(企业)取得成长的机会，”他在接受采访时表示。
紫金矿业在一年前斥资2.4亿美元取得Norton的控股权，Chen随后出任Norton执行长，他担任本次Diggers and Dealers矿业大会的主要发言人。
随着金价自2012年10月以来崩跌逾25%，与澳洲中小型矿产业者一样，Barrick Gold(ABX.TO)和Newmont Mining(NEM.N)等金矿业巨头也不得不裁员并出售成本较高的业务。
相反，Norton却计划在未来三至五年内将黄金产量提高将近一倍，达到30万盎司。
该公司350名员工今年全部加薪，Chen表示公司没有谈及过资产减记。
Chen对于未来的成长感到乐观。
他表示，Norton正在努力加强生产以降低成本。该公司将很快能够从每吨矿石中提炼1.7克黄金，以往只有每吨仅1克。
该公司即将结束对Kalgoorlie MiningKMC.AX的收购。Chen表示，澳洲以及全球有“大量金矿”待售，Norton“一直给予关注”，但他拒绝具体说明是哪些矿山。
“我们不会止步于30万盎司的产量。”
他表示，目前紫金矿业要求Norton在现有资产的基础上增加黄金产量。由于金矿品级提高，Norton已经调高了2013年目标。
“今年我们考虑将黄金产量提高11%，”他说。(完)
(编译 郑茵 审校 王兴亚)
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