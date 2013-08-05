澳洲总理陆克文宣布9月7日举行联邦大选

路透堪培拉8月4日 - 澳洲总理陆克文周日宣布9月7日举行联邦大选。六周前在党内选举中，陆克文击败吉拉德重夺工党党首地位，结束了少数执政的工党三年来的混乱局面。

陆克文在给支持者发送的电子邮件中宣布了这一选举日期。

在重新出任总理后，陆克文的公众支持率急升，但保守的反对派领袖艾保德仍有望赢得选举。

陆克文领导的工党政府或将因在议会150个席次中以一票之差而落败。工党目前在议会占有71个席次，反对党占72个，绿党1个，还有6个独立的中立议席。

艾保德领导的反对党承诺，若获胜将废弃针对煤炭和铁矿石采矿利润征收30%的税收政策，并取消每吨24.15澳元的碳税。(完)

(编译 李爽 审校 王兴亚)

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