版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2013年 7月 8日 星期一 14:08 BJT

奥地利称未搜查玻利维亚总统专机

奥地利总统菲舍尔称，奥地利官员并未搜查玻利维亚总统莫拉莱斯的专机。他称，确实有一名机场官员登上了莫拉莱斯的专机，以确认专机为何报告技术问题并降落，但并非搜查。莫拉莱斯当时乘专机从莫斯科回国，可能因被怀疑飞机上搭载了斯诺登，途中遭遇多个欧洲国家拒绝过境，后来在维也纳降落。图为莫拉莱斯。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐