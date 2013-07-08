奥地利称未搜查玻利维亚总统专机

奥地利总统菲舍尔称，奥地利官员并未搜查玻利维亚总统莫拉莱斯的专机。他称，确实有一名机场官员登上了莫拉莱斯的专机，以确认专机为何报告技术问题并降落，但并非搜查。莫拉莱斯当时乘专机从莫斯科回国，可能因被怀疑飞机上搭载了斯诺登，途中遭遇多个欧洲国家拒绝过境，后来在维也纳降落。图为莫拉莱斯。路透