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时事要闻 | 2016年 6月 24日 星期五 17:17 BJT

英国退欧不会引发欧盟其它成员国的连锁反应--奥地利总理

路透维也纳6月24日 - 奥地利总理Christian Kern预计，英国退欧将不会引发其它成员国的“多米诺效应”，并表示奥地利不会举行类似的公投。

“我不担心多米诺效应，”Kern在周五的一份声明中称，“欧洲在全球的地位和影响将会因为英国的决定受损。一段时间后才会感受到长期的经济影响。”(完)

(编译 王洋; 审校 张荻)

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