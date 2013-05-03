纳粹集中营最老幸存者去世

路透维也纳5月2日 - 奥地利传记作家拉莫斯托尔佛(Bernhard Rammerstorfer)表示，纳粹集中营已知年龄最大的幸存者恩格莱纳(Leopold Engleitner)以107岁的高龄去世。

1939-1943年间，恩格莱纳被囚禁在布亨瓦特(Buchenwald）、尼德哈根(Niederhagen)及拉文斯布吕克(Ravensbrueck)集中营中。

恩格莱纳拒绝以放弃自己耶和华见证人的身份来换取自由，但最终获释，前提是同意终身在农场服劳役。随后他回到故乡奥地利小镇Bad Ischl附近的一处农场接受强制劳动，直到1946年被美军解救。

恩格莱纳在战后继续从事传教活动，同时还找到了一份看门人的工作。

当奥地利作家兼电影制片人拉莫斯托尔佛1999年出版了关于恩格莱纳的传记和一部讲述他人生的纪录片时，恩格莱纳成为了家喻户晓的人物。

恩格莱纳在欧美进行巡回讲演，并对学生们讲述自己的经历，并于2012年11月出席拉莫斯托尔佛最新制作的一部关于恩格莱纳人生的纪录片电影的美国首映式。

拉莫斯托尔佛在他的网站上写道：“我非常悲痛地宣布一个令人痛心的消息，我最好的朋友恩格莱纳去世了。”

拉莫斯托尔佛说，在我的家人的陪伴下，恩格莱纳于4月21日平静地去世了。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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