纳粹集中营最老幸存者去世

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透维也纳5月2日 - 奥地利传记作家拉莫斯托尔佛(Bernhard Rammerstorfer)表示，纳粹集中营已知年龄最大的幸存者恩格莱纳(Leopold Engleitner)以107岁的高龄去世。
1939-1943年间，恩格莱纳被囚禁在布亨瓦特(Buchenwald）、尼德哈根(Niederhagen)及拉文斯布吕克(Ravensbrueck)集中营中。
恩格莱纳拒绝以放弃自己耶和华见证人的身份来换取自由，但最终获释，前提是同意终身在农场服劳役。随后他回到故乡奥地利小镇Bad Ischl附近的一处农场接受强制劳动，直到1946年被美军解救。
恩格莱纳在战后继续从事传教活动，同时还找到了一份看门人的工作。
当奥地利作家兼电影制片人拉莫斯托尔佛1999年出版了关于恩格莱纳的传记和一部讲述他人生的纪录片时，恩格莱纳成为了家喻户晓的人物。
恩格莱纳在欧美进行巡回讲演，并对学生们讲述自己的经历，并于2012年11月出席拉莫斯托尔佛最新制作的一部关于恩格莱纳人生的纪录片电影的美国首映式。
拉莫斯托尔佛在他的网站上写道：“我非常悲痛地宣布一个令人痛心的消息，我最好的朋友恩格莱纳去世了。”
拉莫斯托尔佛说，在我的家人的陪伴下，恩格莱纳于4月21日平静地去世了。(完)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币