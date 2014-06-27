企业并购：俄罗斯Gazprom洽谈收购奥地利OMV的24.9%股权--消息

路透阿布扎比/维也纳6月26日 - 知情人士向路透称，俄罗斯国有控股公司Gazprom 正在洽谈收购奥地利油气公司OMV 的24.9%股权。若交易达成，则将深化目前存在争议的奥俄关系。

若收购成功，则将为Gazprom在欧盟内部赢得一个滩头堡。欧盟通过中欧输往奥地利的天然气管道计划存在严重问题，并因俄罗斯吞并克里米亚而制裁俄罗斯。

“双方进行了磋商，但尚未就价格做出决定，”该消息人士称。

根据与阿布扎比的国际石油投资公司(IPIC)的股东合约，奥地利国有控股公司OIAG持有OMV的32%股权，并协调股权变化。OIAG表示，尚未有迹象显示IPIC希望退出。

“我也不知道这事儿，”周二当选为OIAG主席的Siegfried Wolf在新闻发布会上称。

这位与俄罗斯联系密切的奥地利商人表示，在IPIC准备出售股权前，OIAG并不一定知道进行过此类谈判，并称自己还未与IPIC谈论此事。OIAG有优先购买IPIC所持股权的权利。

奥地利反对党议员Peter Pilz向Kurier报和路透表示，他有“具体的证据”表明IPIC和Gazprom已讨论过此事。

Gazprom和IPIC均拒绝置评，OMV则把提问抛给股东。OMV股价收涨2.9%至33.085欧元，按此价格计算，25%的股权价值约27亿欧元(37亿美元)。(完) (编译 许娜；审校 戴素萍)