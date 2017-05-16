标题新闻：奥地利各党派同意在10月15日提前进行议会选举，极右翼自由党支持率在民调中大幅领先

瑞达期货：沪胶缺乏反弹动能及基本面提振因素，价格重心下移
自5月以来，沪胶1709合约呈现振荡下跌的弱势运行状态，基本上每次反弹到布林通道中轨时均遭遇压力，期价继续走弱，重心下移。
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自5月以来，沪胶1709合约呈现振荡下跌的弱势运行状态，基本上每次反弹到布林通道中轨时均遭遇压力，期价继续走弱，重心下移。
--新地旗下元朗结合湿地公园的PARK YOHO系列大型住宅项目，相隔近一年再推出项目的新一期发售。昨日开价的2A期PARK YOHO Genova首批推出138伙，折实平均尺价1.16万港元，贴近同系毗邻一期造价，折实入场费580万港元，足可购入两房单位。
路透上海6月21日 - 中国湖南攸县农商行最新公布2017年同业存单发行计划，至此，已 有516家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模149,034亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，合计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30