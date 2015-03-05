全球生活质量排名出炉 维也纳蝉联榜首

路透维也纳3月4日 - 多瑙河畔的奥地利首都维也纳蝉联全球生活质量最佳的城市，伊拉克的巴格达则再次垫底。

咨询公司美世（Mercer）发布2015年全球生活质量排行榜，德国和瑞士城市在榜单上表现突出。苏黎世、慕尼黑、杜塞尔多夫和法兰克福稳居前10。

美世此项调查有助企业和组织决定对国际员工的薪酬和辛劳补贴，调查涵盖政治稳定性、医疗健康、教育、犯罪、娱乐和交通等数十种指标。

人口170万的维也纳连续六年名列榜首，这归功于其文化氛围充满生气、医疗服务全面完善，且住房成本适中。

维也纳拥有发达的公共交通系统，年卡平均每天花费仅约1欧元。在这里，哈布斯堡时代的咖啡馆、建筑、宫殿、歌剧院与其他文化设施，令游客趋之若鹜。

欧洲城市在榜单前10中占据七席。新西兰、澳大利亚和加拿大在前10名中各占一席。

伊拉克首都巴格达则再次垫底，因自2003年伊拉克战争以来，宗派暴力事件猖獗。（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

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