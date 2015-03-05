全球生活质量排名出炉，维也纳蝉联榜首

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透维也纳3月4日 - 多瑙河畔的奥地利首都维也纳蝉联全球生活质量最佳的城市，伊拉克的巴格达则再次垫底。
咨询公司美世（Mercer）发布2015年全球生活质量排行榜，德国和瑞士城市在榜单上表现突出。苏黎世、慕尼黑、杜塞尔多夫和法兰克福稳居前10。
美世此项调查有助企业和组织决定对国际员工的薪酬和辛劳补贴，调查涵盖政治稳定性、医疗健康、教育、犯罪、娱乐和交通等数十种指标。
人口170万的维也纳连续六年名列榜首，这归功于其文化氛围充满生气、医疗服务全面完善，且住房成本适中。
维也纳拥有发达的公共交通系统，年卡平均每天花费仅约1欧元。在这里，哈布斯堡时代的咖啡馆、建筑、宫殿、歌剧院与其他文化设施，令游客趋之若鹜。
欧洲城市在榜单前10中占据七席。新西兰、澳大利亚和加拿大在前10名中各占一席。
伊拉克首都巴格达则再次垫底，因自2003年伊拉克战争以来，宗派暴力事件猖獗。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。