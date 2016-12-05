奥地利极右翼候选人在总统选举中败北 欧洲松了一口气

2016年12月4日，奥地利绿党总统候选人范德贝伦(Van der Bellen)在维也纳召开的记者会上讲话。 REUTERS/Heinz-Peter Bader

路透维也纳12月4日 - 奥地利选民在周日的总统大选中坚决抛弃了极右翼候选人，从而避免了二战后欧洲首次出现极右翼国家元首，至少暂时阻止了民粹主义浪潮席卷西方民主国家的势头。

本次重新投票就像是试金石，奥地利人在5月进行的选举中未能选出总统，当时英国尚未选择脱欧，特朗普也还没有当选美国总统。

自由党候选人霍费尔(Norbert Hofer)在5月选举中仅以不到1个百分点的微弱差距败北，几个月来的民调显示各方势均力敌，结果难以预料。

但投票即将结束时的选情显示，霍费尔已经确定败给了绿党候选人范德贝伦(Van der Bellen)。范德贝伦将有关英国6月退欧公投的议题做为竞选核心，称霍费尔将带领奥地利走上英国的老路，并警告选民不要“玩火”。

“红白红所代表的希望与积极变化的信号，正在从维也纳向欧洲辐射，”范德贝伦所指的是奥地利国旗的颜色。“奥地利将对全世界开放，我会是一个倾向于欧洲的奥地利总统。”

目前只剩邮寄选票有待计票，民调机构SORA为广播公司ORF所做调查显示，范德贝伦得票率为53.3%，霍费尔得票率46.7%，误差在0.4个百分点。

投票参与率较5月时高约1个百分点，为74%。上次选举因计票不合规定而不得不重新进行。

此次选举结果令民粹主义者受到打击，他们原本希望自英国脱欧和特朗普胜利以来反建制的不满情绪可以将霍费尔推上总统宝座。这场备受关注的选举之后，法国、德国和荷兰明年也将进行选举。

这一结果也让欧洲各国政府松口气，一如5月选举后那样。(完)