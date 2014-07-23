澳中接近达成成立人民币清算行的协议--澳洲央行副总裁

路透悉尼7月23日 - 澳洲接近与中国签署一项允许成立官方人民币清算行的协议，此举将提高资金和投资进出中国的便利程度。

澳洲央行副总裁洛威称，澳洲央行正与中国人民银行研究制定谅解备忘录，允许在“未来几个月”选择一家清算行。

洛威在人民币国际化论坛上表示，“他们的关键职能是，代表其他金融机构在当地市场促进贸易相关的跨境支付和人民币收款。”

洛威称，相比其他离岸机构，官方清算行能提供更为直接的进入中国在岸人民币和外汇市场的渠道。

目前，澳洲与中国商品贸易额中以人民币支付的数量不足1%，有很大的提高空间。

洛威称，澳洲还希望尽快获得允许澳洲金融机构在人民币合格境外机构投资者(RQFII)框架下投资中国内地的配额。

获批机构将能使用在离岸市场获得的人民币，对中国内地的某些债券和股票按获得的配额进行投资。

洛威称，“这样来看，RQFII机制既部分放松了对中国内地投资的管制，又不失为发展离岸人民币市场的一种方式。”(完)

(编译 石冠兰 审校 白云)

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