（更正）澳大利亚称寻求与日本加强军事技术合作

(因英文调整措辞，更正第一段和第三段措辞)

路透东京6月11日（记者 Tim Kelly/Nobuhiro Kubo） - 澳大利亚国防部长约翰斯顿（David Johnston）称，澳大利亚寻求与日本加强军事技术合作，这最终或会令日本向该国提供隐形潜艇设计。

今年4月，日本取消武器出口禁令，为该国寻求此类具有开创性意义的交易铺平道路。双方若能达成交易，将助澳大利亚打造一支隐形潜艇舰队，以便其将侦查范围扩大到印度洋。

“我们正朝这个方向采取小规模但坚定的举措，”约翰斯顿在东京接受路透采访时说。“至于我们怎样才能更好地相互合作，我们期待小心谨慎地进一步推动这种关系。”

约翰斯顿与澳大利亚外长毕晓普周三同日本防卫相小野寺五典及外相岸田文雄举行会谈，商讨加强两国这方面关系的事宜。

约翰斯顿称，若两国能达成加强工业关系的协议，那么除了潜艇方面的合作，还会涉及到双方在军事装备方面的合作。

他还称，双方在会谈中还就洛克希德马丁（Lockheed Martin）(LMT.N)F-35战斗机事宜“交换了意见”。日本和澳大利亚都计划部署F-35战斗机。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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