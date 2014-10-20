澳新货币恐进一步下行 因投资者买需减退

2010年8月11日在悉尼拍到的澳元现钞。 REUTERS/Daniel Munoz

路透惠灵顿10月20日 - 随着中长期投资大户的需求消退，以及各国央行买盘减弱，澳新货币在跌势中的支撑不再，可能进一步下滑。

投资者卖盘推动澳元/美元本月跌至四年低点0.8642美元，而新西兰元自7月以来也从实行浮动汇率后约0.8800美元的高点下跌逾10%，至0.7900美元左右。

澳新货币下跌背后的原因是，大宗商品价格下滑，而且市场愈发预期美国会在2015年中段左右开始升息，这会削弱利差交易的魅力。而利差交易此前一直支撑澳新货币。

利差交易中，投资者用美元、日圆和其他低收益货币来购买澳新货币等高收益货币定价的资产。

过去一个月，美元上涨，这是因为投资者在预期的美国升息前买入美元。

贝莱德澳洲固定收益投资主管Steve Miller说：“今年我们一直在做多美元，主要是兑澳元...可以说过去四到六周我们一直在少量加仓。”

贝莱德预计澳洲央行的现金利率明年将保持在2.5%，这意味着美国利率上升将使得套利空间缩窄。贝莱德没有新西兰元敞口。

分析师表示，全球铁矿石、奶制品和其它原材料价格下降，也将对澳元和新西兰元构成压力。

本月稍早的一项路透调查中，分析师预计12个月后澳元和新西兰元兑美元将分别降至0.8500和0.7500。

今年奶制品价格下降近50%，撼动了新西兰元。而对于新西兰央行将放缓加息步伐的观点，料将拖慢新西兰元利差交易。

对新西兰元的套利需求在央行升息前回升。新西兰央行3月开始上调隔夜现金利率，7月达到3.5%。

其中来自于日本散户投资者的需求最为强劲，这加快了新西兰元投资信托的建立，比如Nikko AM在2月发起的规模为2.25亿美元的信托基金。

这些投资帮助新西兰元兑日圆NZDJPY=R在今年大部分时间里保持在约90日圆的六年半高位附近，周一这一汇价降到了85附近。

整体而言，从去年开始散户需求开始放缓，根据日本投资信托协会(Investment Trust Association of Japan)的数据，新西兰元投资信托净值较2013年中下降了约18%。

“我觉得投资增速料将比2014年迄今以来的步伐进一步放缓。但我们仍很有信心，仍将有资金净流入，只是不像以前那么强劲。”Nikko Asset Managers的新西兰元和固定收益部主管Fergus McDonald称。

他表示，Nikko预期新西兰利率至少在明年第一季以前不会再次调升。

**多元化储备带来的资金流放缓**

海外央行的买需减弱，也令澳新货币的支撑消退，特别是对澳元而言。自2008年起，得益于其它央行多元化外汇储备的举措，澳元一直受益良多。

分析师称，央行对于澳元计价资产的持有量在过去几年间稳步增长，但此类需求在今年大体停滞。

IMF本月公布的季度官方外汇储备报告显示，澳元资产在储备中所占比例今年略有上升，但本年前两个季度的增幅主要归因于澳元汇率的上涨，而非源于澳元投资的增加。

数据还显示，全球各国央行持有的美元资产自2008年以来稳步下降，因央行一直在分散外汇曝险，整体的官方储备量已经升至纪录高位。（完）

(编译 朱晓军/王洋/高琦 审校 杜明霞/龚芳)

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