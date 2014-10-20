澳新货币恐进一步下行 因投资者买需减退

市场洞察：“稳定”成人民币汇率双刃剑 避免超调还应提高弹性
路透上海4月27日 - 人民币兑美元汇率已窄幅横盘逾三个月，这明显淡化了一致性的贬值预期，并缓解中国资本外流压力；但超稳定的走势明显不是市场化汇率该有的表现形式，进而会累积超调的风险，而有弹性的汇率波动才是化解风险的关键。
路透惠灵顿10月20日 - 随着中长期投资大户的需求消退，以及各国央行买盘减弱，澳新货币在跌势中的支撑不再，可能进一步下滑。
投资者卖盘推动澳元/美元本月跌至四年低点0.8642美元，而新西兰元自7月以来也从实行浮动汇率后约0.8800美元的高点下跌逾10%，至0.7900美元左右。
澳新货币下跌背后的原因是，大宗商品价格下滑，而且市场愈发预期美国会在2015年中段左右开始升息，这会削弱利差交易的魅力。而利差交易此前一直支撑澳新货币。
利差交易中，投资者用美元、日圆和其他低收益货币来购买澳新货币等高收益货币定价的资产。
过去一个月，美元上涨，这是因为投资者在预期的美国升息前买入美元。
贝莱德澳洲固定收益投资主管Steve Miller说：“今年我们一直在做多美元，主要是兑澳元...可以说过去四到六周我们一直在少量加仓。”
贝莱德预计澳洲央行的现金利率明年将保持在2.5%，这意味着美国利率上升将使得套利空间缩窄。贝莱德没有新西兰元敞口。
分析师表示，全球铁矿石、奶制品和其它原材料价格下降，也将对澳元和新西兰元构成压力。
本月稍早的一项路透调查中，分析师预计12个月后澳元和新西兰元兑美元将分别降至0.8500和0.7500。
今年奶制品价格下降近50%，撼动了新西兰元。而对于新西兰央行将放缓加息步伐的观点，料将拖慢新西兰元利差交易。
对新西兰元的套利需求在央行升息前回升。新西兰央行3月开始上调隔夜现金利率，7月达到3.5%。
其中来自于日本散户投资者的需求最为强劲，这加快了新西兰元投资信托的建立，比如Nikko AM在2月发起的规模为2.25亿美元的信托基金。
这些投资帮助新西兰元兑日圆NZDJPY=R在今年大部分时间里保持在约90日圆的六年半高位附近，周一这一汇价降到了85附近。
整体而言，从去年开始散户需求开始放缓，根据日本投资信托协会(Investment Trust Association of Japan)的数据，新西兰元投资信托净值较2013年中下降了约18%。
“我觉得投资增速料将比2014年迄今以来的步伐进一步放缓。但我们仍很有信心，仍将有资金净流入，只是不像以前那么强劲。”Nikko Asset Managers的新西兰元和固定收益部主管Fergus McDonald称。
他表示，Nikko预期新西兰利率至少在明年第一季以前不会再次调升。
**多元化储备带来的资金流放缓**
海外央行的买需减弱，也令澳新货币的支撑消退，特别是对澳元而言。自2008年起，得益于其它央行多元化外汇储备的举措，澳元一直受益良多。
分析师称，央行对于澳元计价资产的持有量在过去几年间稳步增长，但此类需求在今年大体停滞。
IMF本月公布的季度官方外汇储备报告显示，澳元资产在储备中所占比例今年略有上升，但本年前两个季度的增幅主要归因于澳元汇率的上涨，而非源于澳元投资的增加。
数据还显示，全球各国央行持有的美元资产自2008年以来稳步下降，因央行一直在分散外汇曝险，整体的官方储备量已经升至纪录高位。（完）
(编译 朱晓军/王洋/高琦 审校 杜明霞/龚芳)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海4月27日 - 人民币兑美元汇率已窄幅横盘逾三个月，这明显淡化了一致性的贬值预期，并缓解中国资本外流压力；但超稳定的走势明显不是市场化汇率该有的表现形式，进而会累积超调的风险，而有弹性的汇率波动才是化解风险的关键。
路透东京4月27日 - 日本央行周四维持货币政策不变，对经济的看法为九年来最乐观，显示其对于海外需求增长将帮助维持出口带动的经济复苏有信心。
路透香港4月27日 - 中国财富管理产业正准备迎接投资顾问及交易计画自动化、也就是“机器人顾问”热潮，因经纪商、银行及保险业者希望能够在增加来自零售客户的营收同时降低成本。