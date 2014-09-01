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时事要闻 | 2014年 9月 1日 星期一 14:51 BJT

澳大利亚公布制裁俄罗斯新措施

路透悉尼9月1日 - 澳大利亚政府周一公布对俄罗斯的新制裁措施，澳总理阿博特(Tony Abbott)表示因俄罗斯“欺凌”邻国乌克兰。乌克兰指控俄罗斯支持亲俄叛军。

澳大利亚3月时对俄罗斯实施金融制裁及旅游禁令，新制裁措施进一步限制武器出口及俄罗斯国有银行进入澳洲资本市场。(完)

(编译 蔡美珍；审校 李婷仪)

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