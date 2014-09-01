澳大利亚公布制裁俄罗斯新措施

英国首相特雷莎·梅要求提前大选 以强化退欧协商立场
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。
路透悉尼9月1日 - 澳大利亚政府周一公布对俄罗斯的新制裁措施，澳总理阿博特(Tony Abbott)表示因俄罗斯“欺凌”邻国乌克兰。乌克兰指控俄罗斯支持亲俄叛军。
澳大利亚3月时对俄罗斯实施金融制裁及旅游禁令，新制裁措施进一步限制武器出口及俄罗斯国有银行进入澳洲资本市场。(完)
(编译 蔡美珍；审校 李婷仪)
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路透伦敦4月18日 - 朝鲜一位高级官员告诉英国广播公司(BBC)，朝鲜将继续定期测试导弹，美国若对朝鲜采取任何军事行动都将导致“全面战争”。
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。