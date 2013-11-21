澳洲官员称与中国有基础在不久达成贸易协议

路透北京11月21日 - 澳大利亚贸易部长AndrewRobb周四称，有基础在不久的将来与中国达成贸易协定。他表示澳洲将以努力在12个月之内达成协议为目标。

他还表示，中国的经济改革计划可望让服务业受惠，这对澳洲有利。中国是澳洲最大的贸易伙伴。

Robb是在北京访问中国商务部长高虎城之后对记者做出上述表示，他此行访华的主要目标为重启双方在2005年初启动的自由贸易协定。(完)

(编译 李婷仪 审校 王洋)

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