澳洲官员称与中国有基础在不久达成贸易协议

LG电子预估第一季营业利润跳升82% 料创下近八年最佳业绩
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
路透北京11月21日 - 澳大利亚贸易部长AndrewRobb周四称，有基础在不久的将来与中国达成贸易协定。他表示澳洲将以努力在12个月之内达成协议为目标。
他还表示，中国的经济改革计划可望让服务业受惠，这对澳洲有利。中国是澳洲最大的贸易伙伴。
Robb是在北京访问中国商务部长高虎城之后对记者做出上述表示，他此行访华的主要目标为重启双方在2005年初启动的自由贸易协定。(完)
(编译 李婷仪 审校 王洋)
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路透法兰克福4月7日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时说，目前谈论进一步减缓欧洲央行购债速度还为时过早，而且当前信息也没有指向这一方向。
路透奥斯陆4月6日 - 周四的一项路透调查预测，继2017年疲软开局后，挪威克朗和瑞典克朗兑欧元和美元未来12个月将走强。