澳中央行签双边货币互换协议

澳洲央行周四称，与中国人民银行签署双边货币互换协议。澳洲央行称该协议允许互换规模最高达300亿澳元(2,000亿元人民币)的货币。协议初期为三年，可由任何一方启动。这些协议敲定之前，中国相关部门於去年11月允许澳元和人民币在中国银行间市场兑换。路透