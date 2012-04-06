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路透中文国际短讯 | 2012年 4月 6日 星期五 14:08 BJT

美国基因研究开始解开自闭症谜团

研究人员周三称一项针对数百个有自闭症患者家庭的大型研究发现，父母精卵细胞自然突变，会增加下一代患自闭症的风险，而且父亲向下一代遗传这些突变的机率较母亲高出四倍。美国研究人员Thomas Insel医生称，“这些研究结果证实，增加患病（自闭症）风险的不是突变基因的规模，而是突变基因的位置。”路透

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