本田将在全球再召回480万辆装配高田气囊气体发生器的汽车

奥朗德称法国面临非常高的恐怖主义威胁
法国总统奥朗德周二表示，法国面临非常高的恐怖主义威胁。之前一名法国警官在家门口被一名持刀者杀害，还在家里发现了其伴侣的尸体，“伊斯兰国”的Amaq通讯社称，“伊斯兰国”对此事件负责。奥朗德称，杀害警察事件绝对是一次恐怖袭击。路透
本田汽车周四表示，将在全球另外召回480万辆汽车，以替换高田生产的可能存在缺陷的气囊气体发生器。一天前，丰田汽车和马自达汽车才表示，将在全球召回约650万辆汽车。路透
法国总统奥朗德周二表示，法国面临非常高的恐怖主义威胁。之前一名法国警官在家门口被一名持刀者杀害，还在家里发现了其伴侣的尸体，“伊斯兰国”的Amaq通讯社称，“伊斯兰国”对此事件负责。奥朗德称，杀害警察事件绝对是一次恐怖袭击。路透
中国股市沪综指周一收挫3.2%，创三个半月最大单日跌幅。分析师指出，假日期间海外金融市场避险情绪明显升温，受此影响，今日大盘低开低走，尾盘加速跳水。另外管理层近日再次表态，促进价值投资理念形成，表明有意挤压市场泡沫，对传媒、影视板块等部分高估值品种造成明显压力，今日创业板领跌令场内人气再次受挫。上证A股今日成交1,981亿元人民币，上日为1,771亿元。路透
美国民主党总统参选人希拉里周二宣称赢得民主党总统候选人提名战。希拉里将此视为美国历史的里程碑，称这是美国历史上女性首次成为主要政党的总统候选人。白宫称总统奥巴马已致电希拉里，祝贺她赢得民主党总统候选人提名所需票数。路透