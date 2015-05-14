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路透中文国际短讯 | 2015年 5月 14日 星期四 18:40 BJT

本田将在全球再召回480万辆装配高田气囊气体发生器的汽车

本田汽车周四表示，将在全球另外召回480万辆汽车，以替换高田生产的可能存在缺陷的气囊气体发生器。一天前，丰田汽车和马自达汽车才表示，将在全球召回约650万辆汽车。路透
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