热点聚焦：汽车业努力消除安全气囊爆炸隐患

图为本田汽车东京展厅内一辆汽车的仪表盘上的安全气囊标志。 REUTERS/Yuya Shino

路透东京/底特律6月23日 - 一年前，全球第二大汽车安全配件制造商--日本高田公司(Takata Corp) (7312.T)以为自己终于控制住了一场潜伏了逾十年的危机。

但它错了。

包括本田(7267.T)和日产(7201.T)在内的日本汽车商周一因为高田安全气囊问题在全球召回290万辆汽车，高田生产的安全气囊有爆炸成碎片，伤及车内乘客和司机的隐患。这使得过去五年全球因高田安全气囊问题召回的汽车数量达到约1,050万辆。

那些被召回汽车安装的是2000年至2002年期间生产的安全气囊，据高田称，那段时期的安全气囊气体发生器生产情况一团糟，已经找不到相关记录。

因为同样问题召回的汽车总数有可能进一步增加，因为高田表示，还希望替换更多2000年-2007年期间生产的安全气囊气体发生器，当年高田的产品都供应给了本田、丰田(7203.T) 、日产、马自达(7261.T) 、宝马 (BMWG.DE) 、克莱斯勒和福特(F.N)生产的在美国出售的汽车。

这场危机加深的同时，通用汽车(GM.N)也被外界责问，为什么花了逾10年时间才发现已至少导致13人丧生的点火开关问题。就在车商广为宣传自动驾驶汽车方面等突破性进展之际，汽车业因安全隐患进行的大规模召回突显出，一些成本最低、最成熟的技术仍有可能出现问题。

一位要求匿名的知情消息人士称，高田已要求多家汽车商配合调查，不过这些公司还没有对此做出声明。

2013年4月和5月，以本田和丰田为首的高田客户召回逾400万辆汽车，因为存在瑕疵的安全气囊气体发生器有可能遇事故爆炸，在车厢内生成大量金属碎片。2013年的召回是有史以来因为安全气囊缺陷进行的最大规模召回，高田因此提列了3亿美元费用。

高田和本田对美国安全监管当局表示，问题核心在于，2000年-2002年期间美国和墨西哥工厂是如何处理用于高田安全气囊充气的易爆材料的。

2013年召回涉及本田和其它四家汽车商，原本打算为最早在2007年出现的问题盖棺定论。

高田安全气囊召回情况图表：r.reuters.com/kah22w

**问题远没有结束**

2013年的汽车召回事件仅仅几周之后，在日本西部，一辆驾驶10年的本田飞度轿车发生的一起事故，引发对问题产品是否全部召回的疑虑。

本田和日本国土交通省称，飞度轿车乘客一侧的气囊发生爆炸。由于发生在冈山的这起事故没有造成伤亡，警方并未提供细节，不过安全调查人员发现，从气囊射出的金属过热，导致仪表板和贮物箱起火。

这立即引起本田的关注。飞度汽车并未在之前的召回之列，这令人担忧是否更多有问题的部件可能仍在使用而未被发现。本田汽车称，该公司的工程师用了六个月时间，但未能复制这次爆炸。

11月，本田向日本安全监管机构称，仍在调查一起新的气囊爆炸事故，但认为没有必要再召回。一个月后本田在给路透的声明中称，“我们已经确认，(高田)进行了原因分析，采取了相应措施，并在生产过程中采取了预防措施。”

本月，丰田汽车因高田的气囊问题在日本又召回65万辆汽车，并将160万辆汽车二度召回，这非常罕见。

丰田称，复杂之处在于高田的纪录被证实并不完善。高田的发言人Toyohiro Hishikawa证实，公司发现墨西哥Monclova工厂的记录存在问题。

由于替换的零件短缺，当客户开着汽车来找经销商时，丰田决定关掉在日本召回汽车的气囊，认为不启动的气囊总比有问题的气囊安全。

周一本田扩大了召回范围，称由于乘客一侧气囊的气体发生器存在缺陷，在全球召回203万辆汽车。日产称在全球召回755,000辆汽车，马自达也在全球召回159,807辆汽车。宝马汽车在日本的发言人称，公司正在核查是否需要采取行动。本田、日产和马自达均表示，将在关掉在日本召回汽车乘客一侧的气囊。

高田称，目前还不清楚召回事件的财务影响，公司在与安全监管部门和车商配合。“我们将进一步加强质量控制体系，公司上下团结一致避免再次出现问题，”首席执行官Shigehisa Takada和首席运营官Stefan Stocker周一在声明中称。

**湿度可能是一个原因**

然而，如果正在进行的美国安全调查发现存在更多问题的证据，那么可能还会有更多汽车将被召回。

美国国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)正在检查，2002年之后制造的高田气体发生器是否很可能不合格，在高湿度环境下驾驶是否会加大气囊爆炸的风险。

这可能超出了高田和本田此前确定的生产故障范围。

高田在一封日期为6月11日的信件中对NHTSA表示，该公司将负责更换在2004年1月1日至2007年6月30日期间生产的某些驾驶员一侧安全气囊气体发生器，以及2000年6月至2004年7月期间生产的某些乘客一侧安全气囊气体发生器。该信件近日被公布在NHTSA网站上。

不过，高田没有承认这些气体发生器存在安全缺陷，称目前可获得的信息并没有表明这一点。该公司在该信件中称，“不论是高田，还是那些正在采取行动的车商...预计都不会承认产品存在这样的缺陷。”

对于还有多少车辆可能成为召回目标的问题，高田的一位发言人周一并未立即置评。(完)

(编译 白云/李春喜/石冠兰 审校 许娜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。