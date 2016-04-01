部分汽车生产商维修或更换问题高田气囊的进度缓慢

消息人士称通用汽车即将宣布10亿美元在美投资计划
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors)最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。
路透底特律3月31日 - 据美国汽车安全监管机构提供的数据，在美国市场约2,900万个有瑕疵的日本高田公司(7312.T)气囊中，汽车生产商仅已维修或更换了其中的四分之一；一些公司的维修进度远远落后于其他企业。
截至3月11日，美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)称，汽车生产商已更换超过750万个有瑕疵的高田气囊发生器。
高田的最大客户本田汽车(7267.T)已更换约540万个，超过截至去年12月召回数量的一半；但本田汽车2月又召回了230万个有问题的气囊发生器。
菲亚特克莱斯勒汽车(FCHA.MI)已更换73.6万个气囊发生器，约占召回数量的15%；丰田汽车(7203.T)更换了71.7万个，约占22%。
福特汽车(F.N)更换了14.95万个，约为截至去年12月召回数量的21%，但1月又召回了361,692辆；宝马汽车(BMWG.DE)更换了19.33万个，比例约为21%，但该公司2月进一步召回840,000万辆。
NHTSA已强制要求受高田气囊召回事件影响的所有汽车生产企业，今年必须备有足够的替代配件，而且必须在2017年底前完成大多数的维修工作。(完)
(编译 于春红; 审校 徐文焰)
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