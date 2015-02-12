吉利汽车获银监会批准与法国巴黎银行个人金融筹组汽车融资合营

路透香港2月12日 - 中国民营汽车制造商--吉利汽车(0175.HK)周四宣布，已收到中国银监会的批覆，批准公司与法国巴黎银行(BNPP.PA)个人金融开展筹组汽车融资业务之合资公司。

公司的声明称，其可自批覆日起六个月内，与法巴个人金融开展筹备组建合资公司，并将受相关中国部门监督指导及严格依照中国法律法规，完成合资公司的筹备组建工作。