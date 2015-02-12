吉利汽车获银监会批准与法国巴黎银行个人金融筹组汽车融资合营

中国加强用汇真实性审核 对违法违规行为保持高压打击--外管局官员
路透北京5月11日 - 中国外管局综合司司长徐卫刚近日撰文称，外汇管理将继续有序推进重点领域改革，做好与市场的沟通，进一步提升贸易投资便利化水平；同时，加强跨境资金流动监测预警，支持银行完善展业自律机制并严格履行真实性合规性等展业要求和责任，保持对外汇违法违规行为的高压打击态势。
路透香港2月12日 - 中国民营汽车制造商--吉利汽车(0175.HK)周四宣布，已收到中国银监会的批覆，批准公司与法国巴黎银行(BNPP.PA)个人金融开展筹组汽车融资业务之合资公司。
公司的声明称，其可自批覆日起六个月内，与法巴个人金融开展筹备组建合资公司，并将受相关中国部门监督指导及严格依照中国法律法规，完成合资公司的筹备组建工作。
筹备工作完成后，吉利汽车将正式提出开业申请，料零售融资业务将紧接于2015年底开展。
资料显示，吉利汽车2013年底公布与法巴个人金融成立合资企业，注册资本为9亿元人民币，吉利将出资八成。
吉利汽车今天股价收高1.22%，报3.33港元。(完)
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(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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路透香港5月11日 - 香港交易所行政总裁李小加周四称，于深圳前海的现货大宗商品交易平台--前海联合交易中心（QME）将是国内商品交易的标杆企业，惟开业时间未定，目前需要先把仓储物流等基建做好，并等待行业清理整顿完成。
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