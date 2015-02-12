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中国财经 | 2015年 2月 12日 星期四 17:52 BJT

吉利汽车获银监会批准与法国巴黎银行个人金融筹组汽车融资合营

路透香港2月12日 - 中国民营汽车制造商--吉利汽车(0175.HK)周四宣布，已收到中国银监会的批覆，批准公司与法国巴黎银行(BNPP.PA)个人金融开展筹组汽车融资业务之合资公司。

公司的声明称，其可自批覆日起六个月内，与法巴个人金融开展筹备组建合资公司，并将受相关中国部门监督指导及严格依照中国法律法规，完成合资公司的筹备组建工作。

筹备工作完成后，吉利汽车将正式提出开业申请，料零售融资业务将紧接于2015年底开展。

资料显示，吉利汽车2013年底公布与法巴个人金融成立合资企业，注册资本为9亿元人民币，吉利将出资八成。

吉利汽车今天股价收高1.22%，报3.33港元。(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明，请点选:(here)

(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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