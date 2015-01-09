戴姆勒称2014年汽车销售上升11.4% 在中国销量大增30%

日本炼油商出光兴产与昭和壳牌签署业务结盟协议
路透东京5月9日 - 日本炼油商出光兴产与昭和壳牌石油因合并案遇阻，双方周二宣布已签署一项协议，将先组成业务同盟。
1月9日 - 路透法兰克福1月9日 - 戴姆勒(DAIGn.DE)表示2014年汽车销售数量增加11.4%，达到创纪录的1,739,854辆，因中国销量跳增30%以及梅赛德斯-奔驰品牌紧凑型车注册量上升25%。
梅赛德斯-奔驰品牌连续第四年创下纪录销售量，受助于CLA轿跑、GLA运动型车(运动休旅车，SUV)等紧凑型新车及新款C级和S级轿车。
戴姆勒称，梅赛德斯-奔驰品牌在2014年每个月份都创下纪录销量，包括A、B、CLA和GLA系的紧凑型车销售数字增加25%至463,152辆。
Smart品牌销量下跌11%，因旧款车型逐步被市场淘汰。(完)
(编译 洪曦; 审校 高琦)
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