版本:
中国
国际财经 | 2015年 1月 9日 星期五 18:39 BJT

戴姆勒称2014年汽车销售上升11.4% 在中国销量大增30%

1月9日 - 路透法兰克福1月9日 - 戴姆勒(DAIGn.DE)表示2014年汽车销售数量增加11.4%，达到创纪录的1,739,854辆，因中国销量跳增30%以及梅赛德斯-奔驰品牌紧凑型车注册量上升25%。

梅赛德斯-奔驰品牌连续第四年创下纪录销售量，受助于CLA轿跑、GLA运动型车(运动休旅车，SUV)等紧凑型新车及新款C级和S级轿车。

戴姆勒称，梅赛德斯-奔驰品牌在2014年每个月份都创下纪录销量，包括A、B、CLA和GLA系的紧凑型车销售数字增加25%至463,152辆。

Smart品牌销量下跌11%，因旧款车型逐步被市场淘汰。(完)

(编译 洪曦; 审校 高琦)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐