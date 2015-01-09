戴姆勒称2014年汽车销售上升11.4% 在中国销量大增30%

1月9日 - 路透法兰克福1月9日 - 戴姆勒(DAIGn.DE)表示2014年汽车销售数量增加11.4%，达到创纪录的1,739,854辆，因中国销量跳增30%以及梅赛德斯-奔驰品牌紧凑型车注册量上升25%。

梅赛德斯-奔驰品牌连续第四年创下纪录销售量，受助于CLA轿跑、GLA运动型车(运动休旅车，SUV)等紧凑型新车及新款C级和S级轿车。

戴姆勒称，梅赛德斯-奔驰品牌在2014年每个月份都创下纪录销量，包括A、B、CLA和GLA系的紧凑型车销售数字增加25%至463,152辆。