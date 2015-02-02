丰田汽车1月在华销量同比增长10.6%

路透北京2月2日 - 日本丰田汽车(7203.T)周一公布，该公司与两家中国合资公司1月在华共计卖出大约94,700辆汽车，较上年同期增长10.6%。

丰田汽车2015年在华销售目标是110万辆汽车，去年销量未及该数字，销售目标没有实现。这意味着该公司今年在中国的预计增速可能减半至6.8%。