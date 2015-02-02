丰田汽车1月在华销量同比增长10.6%

沪深证交所两融余额周三减少53.8亿元 创近三个月新低
路透上海5月11日 - 中国股市沪综指周三收跌0.90%。沪深证交所融资融券余额当日减少53.8亿元人民币，连续四日下降；两市两融余额为8,957.5亿元，创近三个月新低。
路透北京2月2日 - 日本丰田汽车(7203.T)周一公布，该公司与两家中国合资公司1月在华共计卖出大约94,700辆汽车，较上年同期增长10.6%。
12月丰田汽车在华销量增长15.3%。
丰田汽车2015年在华销售目标是110万辆汽车，去年销量未及该数字，销售目标没有实现。这意味着该公司今年在中国的预计增速可能减半至6.8%。
丰田汽车2014年在中国售出大约103万辆汽车，较2013年增长12.5%。
丰田分别与中国一汽集团和广州汽车集团(601238.SS)(2238.HK)建有合资公司。(完)
(编译 李春喜 审校 王兴亚)
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