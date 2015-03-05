上汽集团2月汽车销量44.14万辆 同比微降0.55%

4月末中国外储连三月回升至3.03万亿美元 跨境流动续向均衡收敛
路透北京5月7日 - 中国央行周日公布，中国4月末外汇储备为30,295.33亿美元，环比增加204.45亿美元，为连续第三个月回升，主因期内非美货币总体相对美元升值，中国跨境资金流动继续向均衡状态收敛。
路透上海3月5日 - 中国最大汽车公司--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)周四发布产销快报，2月旗下各家企业共实现汽车销量44.14万辆，较去年同期的44.39万辆同比微降0.55%。
1-2月，上汽集团累计实现销量101.33万辆，同比略降0.90%。
在上汽旗下两大主力乘用车厂中，上海通用2月销售11.54万辆，今年累计销量27.85万辆，同比下跌3.56%；上海大众当月销售16.11万辆，今年累计销量36.67万辆，同比增长1.71%。
上海大众汽车是上汽与德国大众汽车(VOWG_p.DE)的合资公司，上海通用汽车则是上汽与通用汽车(GM.N)的合资公司。
上汽集团周四收报23.28元人民币，近一个月累计上涨8.43%。(完)
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(发稿 边竞; 审校 曾祥进)
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路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。
路透上海5月6日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过46亿元人民币。