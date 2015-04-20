比亚迪今年新推两款新能源SUV车 新能源车战略扩大版图

路透上海4月20日 - 中国大型汽车企业--比亚迪(002594.SZ)两款新能源运动型多功能车（SUV）--“宋”和“元”在上海车展亮相，这两款新车将于今年内上市销售。公司高层周一还宣布，公司新能源车战略将由私家车和公共汽车双轮驱动向全方位全市场拓展，扩大公司新能源车的应用范围。

上海车展自周一开幕至下周三结束。比亚迪(1211.HK)董事局主席兼总裁王传福在车展新闻会上表示，今后比亚迪新能源车将进入七大常规领域和四大特殊领域，在常规领域，除私家车和公交车等外，还将进入环卫车、商品物流、城市建筑物流等领域；特殊领域包括仓储、矿山、港口及机场。

“比亚迪要将电动车进行到底，在道路交通中所有用油的地方，我们用电来搞定。”他指出。

目前比亚迪推出的混合动力车--“秦”已成为国内新能源车品牌的领先者，去年销量达14,747辆，受制于产能目前该车在国内上海、深圳、广州等八个城市销售。据比亚迪销售公司总经理侯雁透露，今年“秦”的销售城市将继续扩大至青岛、大连等更多城市，今年销量预计达5万台。

侯雁还指出，今年公司的纯电出租车销售目标为1.5万台，去年为3,560辆。

比亚迪在今年初提出542战略，即百公里加速5秒以内，全面极速电四驱，百公里油耗2升以内，542战略的首款车型，即三擎四驱SUV--唐年初已亮相。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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