GKN与华域汽车中国合资公司五年内投资8.5亿美元用于扩产

路透上海4月20日 - 英国飞机和汽车部件生产商GKN(GKN.L)旗下GKN汽车周一表示，其与华域汽车(600741.SS)的中国合资公司未来五年将投资8.5亿美元用于扩产，以满足市场对公司传动系统、全轮驱动（AWD）及混合技术日益增长的需求。

公司新闻稿称，目前该合资公司在上海建造全新的大型技术中心，将于今年底竣工。另外，合资公司位于上海、重庆、武汉、长春和南京仪征的工厂生产能力将得到大幅提升，一家位于成都的新装配工厂也在筹划中。GKN粉末冶金部门也将于今年晚些时候在丹阳开设新工厂，扩大生产力。

GKN汽车首席执行官Andrew Reynolds Smith表示，“ 此次投资的规模显示，我们致力服务全球和本土汽车制造商，积极配合他们在全球最大汽车市场的业务不断拓展。”

中国已连续数年成为全球最大汽车生产国和消费国，其汽车产量预计将从2014年的2,260万辆增长至2022年的3,210万辆，增幅达42%。GKN预计，未来中国对全轮驱动（AWD）系统的需求将有更强劲的增长，同期增幅预期可达140%。

华域汽车是中国最大汽车厂商上汽集团(600104.SS)的控股子公司。GKN是首批进入中国市场的一级汽车零部件供应商之一，于1988年成立合资企业上海纳铁福传动系统有限公司。（完）

(发稿 张世儒；审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。