现代汽车今年将在中国生产新索纳塔油电混动轿车

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透首尔4月23日 - 韩国现代汽车(005380.KS)计划今年稍晚开始在中国生产新索纳塔油电混合动力版轿车，寄望提升在中国这一全球最大汽车市场中环保车型的销量。
现代汽车一位女发言人周四称，这将是现代汽车第一款在海外制造的混合动力轿车。目前在美国和其他市场出售的索纳塔混合动力车都是在韩国制造。
现代汽车及其子公司起亚汽车(000270.KS)去年曾表示，他们计划到2020年将环保车型增加两倍。外界对于两家公司车型的环保性能表现以及燃油经济性的竞争力上存在担心，但现代和起亚试图通过此举加以应对。两家公司计划2020年前将车辆平均燃油经济性提升25%。(完)
(编译 刘秀红；审校 王洋)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。