韩国现代汽车在中国建第五工厂增产SUV 寄望重获增长动能

路透首尔6月23日 - 韩国现代汽车(005380.KS)周二表示，已开始在重庆建设中国的第五个工厂，生产一款新的紧凑型轿车并增加SUV车型产量，以期在中国这个全球最大的汽车市场重获增长动能。

由于没有可与竞争对手最新车型相媲美的新款SUV，现代汽车在中国市场的销售情况一直不太好。现代汽车连同其子公司起亚汽车(000270.KS)在全球销量排行榜上位居第五。

“我们不得不承认增长速度将放缓，我们需要抵御快速成长的中国本土厂商的挑战，”现代汽车副董事长郑义宣在新工厂奠基仪式上说。

现代汽车同中国合资伙伴北汽集团将投资10亿美元建设这第五个工厂，年产能30万辆。

同时现代汽车还将把经销商网络从300家提升到2,000家。(完)

(编译 王洋；审校 王颖)

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