丰田6月在华汽车销量大增42% 并有望实现全年销售目标

路透北京7月1日 - 日本汽车生产商丰田汽车(7203.T) 6月在中国的汽车销量创一年多以来的最快增速，从而有望实现全年在华销量目标。

丰田汽车及其两家中国合资伙伴6月在中国销售了约100,600辆汽车，较上年同期增加41.7%，也创下了2014年2月以来的最快增速，当时汽车销量增长了43.1%。

丰田汽车今年前六个月共销售汽车约512,800辆，较上年同期增长10.1%，因而有望实现2015年全年销售目标。该公司的目标是今年在华销售110万辆汽车。(完)

(编译 汪红英；审校 高琦)

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