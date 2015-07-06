通用汽车6月在中国销量同比持平 全线降价未能提振销量

路透北京7月6日 - 通用汽车(GM.N)6月在中国汽车销量几乎同比持平，今年早些时候全线下调产品价格未能提振销量。

通用汽车周一在一项声明中称，公司和其在中国的合资伙伴6月在中国的汽车销量为246,066辆，持平于上年同期。

4月和5月通用汽车在中国的销量分别为同比下滑0.4%和下滑4%。

由于中国经济增速创下25年来最慢，通用汽车曾在5月下调了40款车型的售价，但迄今这一举措未能抵消疲软的销售态势。中国购车者的偏好快速变化，如今明显倾向于小型、价格实惠的运动型车(运动休旅车，SUV)，这也给通用汽车构成了挑战。

今年前六个月通用汽车在中国的销量为172万辆，同比增长4.4%。

中国汽车工业协会(CAAM)最新的统计数据显示，1-5月中国汽车销量仅同比增长2.1%，创下2012年以来最差的年度开局。(完)

(编译 王洋; 审校 杜明霞)

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