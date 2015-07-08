福特上半年中国市场销售平平 寄希望于新产品

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京7月8日 - 福特汽车(F.N)今年晚些时候将在中国推出新款轿车和SUV，以重获增长动力。
中国经济增长放缓抑制了汽车消费需求。福特周三称，1-6月其中国销售同比仅增长0.1%。
福特及其中国合资企业6月合计销售汽车83,506辆，同比下滑3%，5月销量增长了4%。
福特中国首席执行官John Lawler在书面声明中指出，随着最近持续推出的新产品销售势头继续好转，以及还在推出其他产品，预计下半年销售将出现改善。
新产品包括改进版的金牛座、撼路者、探险者、福克斯和福克斯ST。
福特发言人称，上半年销售放缓，因公司为改进版的产品腾出空间。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。