福特上半年中国市场销售平平 寄希望于新产品

路透北京7月8日 - 福特汽车(F.N)今年晚些时候将在中国推出新款轿车和SUV，以重获增长动力。

中国经济增长放缓抑制了汽车消费需求。福特周三称，1-6月其中国销售同比仅增长0.1%。

福特及其中国合资企业6月合计销售汽车83,506辆，同比下滑3%，5月销量增长了4%。

福特中国首席执行官John Lawler在书面声明中指出，随着最近持续推出的新产品销售势头继续好转，以及还在推出其他产品，预计下半年销售将出现改善。

新产品包括改进版的金牛座、撼路者、探险者、福克斯和福克斯ST。

福特发言人称，上半年销售放缓，因公司为改进版的产品腾出空间。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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