本田汽车社长预计在华销量将得益于年轻用户需求

路透东京7月9日 - 日本本田汽车(7267.T)社长八乡隆弘周四表示，该公司预计当前财年在中国市场的销量将会提高，来自较年轻用户的需求使公司摆脱对中国经济和金融市场的担忧。

“我认为今年(在华)汽车销量将超过去年，”八乡隆弘周四对记者说。他是最近被任命为本田社长的，此前主管本田中国子公司。

八乡隆弘表示，与日本很少有年轻人想要买车的情况不同，中国年轻人仍渴望买车。他表示，中国作为全球最大的汽车市场，仍有进一步成长的潜力。

由于对中国经济状况的忧虑升温，中国股市自6月中以来的跌幅达到30%，这也拖累日本股市周四触及三个月低位。(完)

(编译 杜明霞；审校 王颖)

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