中国汽车市场放缓 冲击大众和通用

路透法兰克福7月16日（记者 Edward Taylor） - 中国汽车需求下降的冲击波正在德国沃尔夫斯堡和美国底特律回荡，大众汽车(VOWG_p.DE)和通用汽车(GM.N)正在感受中国市场放缓的影响，这曾是他们重要的利润来源。

大众和通用都非常依赖中国市场。中国汽车市场目前仍有增长，但2015年汽车销售预估上周被下调。两家公司很大部分的获利和现金流依赖中国市场，都无法提出如何抵消中国市场增长放缓的可信方法。

巴克莱周四将通用股票的评级从“超配”下调至“标配”，称通用可能是该公司所追踪的美国汽车和汽车零部件厂商中受中国市场冲击最大的企业。

“中国的下滑对通用影响很大……几乎没有什么补救办法，”分析师们在报告中写道。由于中国市场的风险，他们将整个美国汽车行业的评级下调为“负面”。

汽车行业分析师称，大众一半多的净利和71%的自由现金流来自中国市场，包括来自合资企业和特许权。

巴克莱的数据显示，通用去年40%的净收入和20-30%的营运现金流来自中国。

中国消费者的需求转向更加廉价的汽车可能对大众构成冲击，二线城市的首次买车人青睐更为廉价的国产车。

大众的获利主要依赖高端品牌奥迪(NSUG.DE)，过去七个月里奥迪在中国市场的表现下滑；大众还缺乏新的SUV品牌，SUV是中国汽车市场增速最快的部分。

IHS汽车分析师Henner Lehne称：“奥迪作为中国官僚青睐的品牌，曾给大众带来巨大好处，但现在变成了绊脚石。”

高端市场的下滑已经冲击了德国高端品牌宝马和奥迪。外资厂商面临的问题现在又扩散到了大众品牌市场，国产车的份额正在增加。

上周，中国汽车工业协会将2015年汽车销售增速预估从7%下调至3%。

通用等品牌已经降价并加大折扣率，挤压了其利润率。

巴克莱在报告中称：“我们认为定价环境可能迅速恶化，因为经销商被迫处理大量库存，以及产能增长快于销售增长。”

通用驻上海的发言人对路透表示，公司没有考虑裁员或大规模减产。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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