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中国财经 | 2015年 7月 23日 星期四 16:20 BJT

戴姆勒CEO预计中国市场销售动能将持续不坠

路透法兰克福7月23日 - 戴姆勒(DAIGn.DE)首席执行官Dieter Zetsche淡化有关中国乘用车需求放缓的担忧，称客户每月对于最高端产品梅赛德斯-迈巴赫豪华轿车的订购量高达500辆。

Zetsche表示，奔驰新款C-Class车型上市，再加上对于GLA等紧凑车型的需求，将有助于推升在中国这个全球最大汽车市场上的销量。

“我们预计销售动能将持续下去，”Zetsche周四在讨论第二季财报的电话里说。(完)

(编译 艾茂林; 审校 蔡美珍)

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