奥迪寄望全新改款A4杀出血路 扭转中国销售颓势

英国截至4月的三个月房价增幅维持在近四年低位--Halifax
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透柏林7月27日 - 奥迪(Audi)周二表示，寄望重新设计的A4轿车将重振中国业绩。奥迪目前在中国正面临销售下滑及高层人事变动的挑战。
产品经理Jens Kotnik表示，奥迪将以更轻量化、更节能的新款A4轿车，来吸引中国买家。A4占奥迪全球180万辆生产量的五分之一。奥迪为大众汽车(福斯，Volkswagen)(VOWG_p.DE)旗下顶级品牌。
“A4是我们全球成长策略的重要支柱，”Kotnik在访问中表示，“它是奥迪的关键车款，尤其是在我们的主要市场中国、欧洲以及北美。”
全新的A4轿车将于9月法兰克福车展首度亮相，11月在欧洲开卖，与宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)新改款的入门级3系列车款，以及去年推出的全新设计奔驰/平治/宾士(Mercedes-Benz) C-Class相抗衡。
不过研究机构IHS Automotive指出，随着北京汽车、东风汽车(0489.HK)与比亚迪(002594.SZ)等中国本土品牌纷纷投入竞争激烈的中型房车销售市场，奥迪核心车款在中国或将有一番苦战。
IHS Automotive预估，到2020年，A4轿车与旅行车车款在中国的销售量将达到124,866辆，只比去年的122,407辆上升2%。该机构预估宝马3系列将增长6.7%，至103,762辆；奔驰的C-Class跳升61%，至58,632辆，奔驰在2014年开始在中国制造C-Class车款。(完)
(编译 陈宗琦；审校 蔡美珍)
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