标致雪铁龙将讨论在中国削减成本措施以应对中国市场滑坡

路透巴黎7月29日 - PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)执行长Carlos Tavares周三称，该公司管理层将讨论在中国削减成本的措施，以应对中国市场骤然滑坡以及价格压力上升的局面。

Tavares在公司上半年业绩发布会上对分析师和记者称，公司亚洲区负责人Gregoire Olivier周四将在执行委员会会议上提出新计划。(完)

(编译 孙国玉；审校 于春红)

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