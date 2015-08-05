永达汽车与阿里汽车将在定制车和汽车金融等方面展开合作

路透上海8月5日 - 在与全球主要汽车生产商合作后，中国最大电子商务企业阿里巴巴(BABA.N)旗下阿里汽车又与国内汽车经销商集团联盟。周三，其与中国豪华车经销商--永达汽车控股(3669.HK)签署战略合作协议，双方将在专营定制车、平行进口车销售、线下连锁服务点交车、汽车金融、二手车及在线预约售后服务等六个领域展开合作。

阿里汽车与永达汽车共同打造的首届互联网汽车节亦将于周四启动，希望能将其打造成类似阿里巴巴双11电商节这种颇具影响力的电商盛会。双方预计这半个月的汽车节期间，将有超过1亿的用户参与，而历年北京和上海车展期间的参观人数仅是百万级的。

“我们希望经过双方努力，共同打造互联网汽车生态圈。”永达汽车集团副总经理唐亮表示。

阿里汽车事业部负责人王立成表示，此前阿里汽车仅凭汽车脚垫等一些配件就做到了年销400多亿元人民币的规模。此次阿里汽车与永达的合作，将形成从购车、支付、售后服务等全产业链的闭环服务，而且平台上销售的汽车品牌亦由国产车扩展至豪华及超豪华品牌。

阿里汽车的新车整车业务短期将重点拓展平行进口车和特卖车，此次永达汽车与上海通用合作，推出4,000台雪佛兰景程定制车，售价仅为官方指导价的六成左右。王立成表示，在定制车领域，性价比肯定是用户考量的重要因素。

在本次合作中，阿里汽车与关联企业蚂蚁小贷还推出一款全新基于客户信用的汽车消费类贷类产品--车秒贷，用户在购车时可选择由永达汽车提供、基于阿里信用体系的购车金融贷款服务。

另外，永达还将参与阿里汽车的“车码头”计划，2年内在国内100个地区合作开设超过200家“车码头”网点，这些网点中只有一部分是投资较大的4S店，大部分是功能较简单的轻型店铺。

4月，阿里巴巴宣布整合旗下相关汽车相关业务，成立阿里汽车事业部，涵盖新车、二手车、汽车商品及服务等各环节，包括通用(GM.N)、大众(VOWG.DE)、丰田(7203.T)等约50个车企已在天猫上开设旗舰店。

不过国内市场上整车厂与经销商仍存在断层，因此阿里汽车决定增加一些经销商集团为其平台合作伙伴，永达汽车为其首家合作对象，不排除未来有更多经销商的合作。

而永达汽车近年来更是积极推进互联网战略，去年8月永达汽车已与易车网(BITA.N)和优信拍展开战略合作，打造专业二手车电商平台。

中国已连续多年蝉联全球最大汽车市场，不过随着中国经济减速及环保因素，今年来国内汽车销售增速放缓，上半年乘用车销售达1,009.56万辆，同比增长4.8%，较上年同期下降6.38个百分点。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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